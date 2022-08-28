زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع جنوب شرقي جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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