شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022/2023، المقرر أن تقام أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

كل ما يخص مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب للاتحاد والاتفاق في الاسبوع الثاني من الدوري السعودي 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الاتفاق في الدور السعودي

يقع الاتفاق ضيفًا على الاتحاد مساء السبت القادم الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، في ختام الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق السبت في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث المباراة التي تجمع بين الاتحاد والاتفاق، وكذلك جميع مباريات دوري روشن في نسخه الجديدة 2022/2023، وفقًا للبيان الذي كشفه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق السبت في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدخل العميد إلى مباراة السبت أمام الاتفاق بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

وفي خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

وفي خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود.



خط الهجوم: هيلدر كوستا، رومارينيو، ايجور كورنادو.

الجدير بالذكر حقق الاتحاد الثلاث نقاط الأولى في الدوري السعودي بعدما فاز على نظيره العدالة بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي.