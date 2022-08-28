مع عودة الدراسة.. ماذا قال النبي ﷺ في فضل طلب العلم؟

محمد بن مسعود - الدمام - مع بداية العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، يسعى الطلاب والطالبات، بمختلف المراحل التعليمية، إلى تحقيق الإنجاز العلمي المطلوب، والتفوق في المواد الدراسية، وفي هذا فضيلة كبرى، حث عليها النبي ﷺ، وأمر بها، ورغّب فيها.

وفي هذه السطور، نورد بعضًا مما قاله الرسول الكريم ﷺ، في فضل طلب العلم:

1- قال رسول الله ﷺ : (من سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًا، سهَّل اللهُ له طريقًا إلى الجنَّةِ).

وهذا الحديث يبيّن أن من يخطو طريق العلم ويسلكه فإن الله -تعالى- ييسر له طريقه لدخول الجنة، فمن يطلب العلم ويسعى إليه سواءً كان ذلك بترحاله وانتقاله من بلد إلى آخر من أجل طلب العلم، أو طلبه العلم عن طريق المدارس والجامعات، له مكانة عظيمة عند الله.

2- عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ أنه قال: (فضلُ العالمِ علَى العابدِ كفضلي علَى أدناكُم ثمَّ قالَ ﷺ : إنَّ اللَّهَ وملائكتَهُ وأهلَ السَّماواتِ والأرضِ حتَّى النَّملةَ في جُحرِها، وحتَّى الحوتَ ليصلُّونَ علَى مُعلِّمِ النَّاسِ الخيرَ).

3- عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- عن النبيﷺ قال: (فضلُ العلْمِ أحبُّ إِلَيَّ مِنْ فضلِ العبادَةِ، وخيرُ دينِكُمُ الورَعُ).

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4- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ يقول: (ألَا إنَّ الدُّنيا مَلعونَةٌ مَلعونٌ ما فيها إلَّا ذِكْرَ اللهِ، وما والاه، وعالِمًا أو مُتعَلِّمًا).

5- عن أبي هريرة أيضا، أن النبي ﷺ قال: (إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ؛ صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدْعو له). وهذا يبين أهمية ومكانة العلم الذي يحصّله الإنسان، حتى بعد موته.

6- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبيﷺ قال: (لا حسَدَ إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالًا فسلَّطه على هلَكته في الحق، ورجلٌ آتاه الله الحكمةَ فهو يقضي بها ويعلِّمها).

فيما حذّر النبي ﷺ من طلب العلم بغرض منفعة الدنيا الزائلة، وأن تتوه نية المرء عن القصد الحقيقي وراء طلب العلم، وهو إرضاء المولى -عز وجل- ونفع الناس.

7- فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: (مَن تعَلَّمَ علمًا ممَّا يُبتَغَى به وجهُ اللهِ، لا يتعلَّمُه إلَّا لِيُصِيبَ به عَرَضًا من الدُّنيا، لم يَجِدْ عَرْفَ الجنَّة يَومَ القيامَةِ).

8- وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: (لا تَعلَّموا العِلمَ لِتُباهوا به العُلماءَ، ولا تُماروا به السُّفهاءَ، ولا تَخيَّروا به المجالِسَ فمَن فعَل ذلك فالنَّارَ النَّارَ).