توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن استحقاق الطلاب للدعم

محمد بن مسعود - الدمام - ر

أوضح برنامج “حساب المواطن”، أنه في حال كان المُستفيد فردًا مُستقلاً فلابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب.

وأشار البرنامج عبر حسابه على تويتر، إلى أن المستندات تشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص”.

توضيح البرنامج جاء ردًا على سؤال حول إمكانية حصول الطالب المستقل عن أسرته على الدعم.

وأكد أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مستند

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وسبق أن أوضح برنامج حساب المواطن، آلية الإعلان عن نتائج الأهلية لشهر أغسطس الجاري، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردًا على استفسارات المستفيدين بهذا الشأن، إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيد، معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57.