محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
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