كوريا الجنوبية تسجل أقل من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية اليوم 85295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 22,983,818 . وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد أبلغت أيضا عن 70 حالة وفاة جديدة بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26,569.

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