شاهد.. الطلاب يعودون إلى مقاعدهم مع بداية العام الدراسي الجديد

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بدأ اليوم (الأحد) العام الدراسي الجديد 1444هـ، وذلك بحضور أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف مناطق المملكة.

وأظهرت صور جانباً من انتظام الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، فيما أكملت الوزارة والإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والذي ينطلق تحت شعار “العالم ينتظرك“.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت مؤخرا تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجهت إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق وثيقة البرنامج في كافة المدارس الحكومية والأهلية بدايةً من العام الدراسي الجديد 1444هـ.

ويهدف برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، إضافةً لتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم في المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة؛ لاكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.

ويستهدف البرنامج طلبة المسار العام ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية في مدارسهم، حيث يتيح لهم الالتحاق ببرنامج تعليم مدمج يجمع بين دراسة مواد المسار العام حضورياً في المدرسة، ومواد المسار التخصصي غير المشتركة مع المسار العام ذاتياً عن طريق المقررات الإلكترونية، وتشمل المسارات التخصصية في البرنامج المدمج كلاً من مسار علوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وكذلك إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.

وكلفت الوزارة مديري التعليم في المناطق والمحافظات بفتح المسارات التخصصية في برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، وفق معايير محددة، والرفع للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بالوزارة، داعيةً لمتابعة تطبيق البرنامج في الميدان التعليمي، وحصر وإرسال المقترحات التطويرية للإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

طلاب مدرسة البيض الأعلى في اول يوم دراسي ،، عودا حميداً #العالم_ينتظرك #وزارة_التعليم #تعليم_جازان #تعليم_ابوعريش pic.twitter.com/vCAxlwXs2S



— مدرسة البيّض الأعلى الابتدائية (@MOE_JZN_03_1021)

طلاب مدرسة البيض الأعلى في اول يوم دراسي ،، عودا حميداً #العالم_ينتظرك #وزارة_التعليم #تعليم_جازان #تعليم_ابوعريش pic.twitter.com/vCAxlwXs2S

— مدرسة البيّض الأعلى الابتدائية (@MOE_JZN_03_1021)

يحدث الان

بهمة ونشاط بتفاعل الطلاب مع الطابور الصباحي#العالم_ينتظرك#تعليم_الشرقية @MOE_EPR_05 pic.twitter.com/0lsLZfA8OS

— مدرسة العلاء بن الحضرمي الابتدائية (@MOE_EPR_05_0002)

يحدث الان

بهمة ونشاط بتفاعل الطلاب مع الطابور الصباحي#العالم_ينتظرك#تعليم_الشرقية @MOE_EPR_05 pic.twitter.com/0lsLZfA8OS — مدرسة العلاء بن الحضرمي الابتدائية (@MOE_EPR_05_0002) August 28, 2022

عوداً حميداً وعاماً دراسياً حافلاً بالنجاح

جعلها الله عودة مباركة للجميع

حافلة بالتميز والإبداع والإنجاز#العودة_للدراسة #العالم_ينتظرك pic.twitter.com/ehL9qr6g0D

— مدرسة مجاهد (@MOE_BIA_06_0013)

عوداً حميداً وعاماً دراسياً حافلاً بالنجاح

جعلها الله عودة مباركة للجميع

حافلة بالتميز والإبداع والإنجاز#العودة_للدراسة #العالم_ينتظرك pic.twitter.com/ehL9qr6g0D — مدرسة مجاهد (@MOE_BIA_06_0013) August 28, 2022

#العوده_للدراسه#وزارة_التعليم #العالم_ينتظرك

يحدث الآن : استقبال طلاب مدرستنا بكل حب من قبل إدارة المدرسة ومعلميها على رأسهم مدير المدرسة الأستاذ محمد بن دغيليب الشمري. pic.twitter.com/SsVJG7mCyr

— مدرسة أبودجانة الابتدائية (@MOE_EPR_05_0003)

#العوده_للدراسه#وزارة_التعليم #العالم_ينتظرك

يحدث الآن : استقبال طلاب مدرستنا بكل حب من قبل إدارة المدرسة ومعلميها على رأسهم مدير المدرسة الأستاذ محمد بن دغيليب الشمري. pic.twitter.com/SsVJG7mCyr — مدرسة أبودجانة الابتدائية (@MOE_EPR_05_0003) August 28, 2022

الابتدائية الثالثة والاربعون ترحب بطالباتها في بداية العام الدراسي الجديد ونرجو لهن التوفيق والنجاح #تعليم_مكه#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/WrStiS73tW

— الابتدائية الثالثة والاربعون بمكة المكرمة (@MOE_MHC_23_1004) https://twitter.com/MOE_MHC_23_1004/status/1563741075591860225?ref_src=twsrc%5Etfw

بعد اجازة طويلة سعيدة نستقبلكم بصدر رحب، ونتمنى لكم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات المتوالية، عودًا حميدًا

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