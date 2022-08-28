«الصحة» توضح عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب مع بداية العام الدراسي

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أوضحت وزارة الصحة عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب تزامناً بداية العام الدراسي اليوم الأحد، بمشيئة الله.

وأكدت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهمية حصول الطلاب على قسط كاف من النوم في ساعات الليل؛ استعداداً لعودة الدراسة.

وشددت وزارة الصحة، على أهمية حصول طلاب المرحلة الابتدائية على عدد ساعات نوم تتراوح بين 9 – 11 ساعة يومياً، و8 – 10 ساعات يومياً لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوي.

ونصحت الوزارة الوالدين على أهمية تعويد الأبناء على النوم المبكر استعداداً للدراسة، موضحة أن عدم النوم ساعات كافية يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.

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Source almnatiq

