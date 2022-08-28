“الغذاء والدواء” تُبرز أهمية وجبة الإفطار للطلاب خلال اليوم الدراسي

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجبة الإفطار لها أهمية كبيرة في توفير الطاقة للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي.
وأوضحت الهيئة، أن وجبة الإفطار تعتبر من أهم الوجبات اليومية خاصة للطلاب والطالبات لأنها تمدهم بالطاقة اللازمة للمحافظة على وظائف الجسم الطبيعية وتوفير الطاقة خلال اليوم الدراسي الذي يستهلك الكثير من الجهد البدني ويتطلب التركيز الدائم.
ونوهت إلى أهمية الحرص على موازنة المكونات الغذائية عند إعداد طبق الطعام ليكون صحياً ومليئاً بالعناصر المفيدة.
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Source akhbaar24
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