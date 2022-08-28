حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية .





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