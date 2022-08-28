اعراض خشونة الركبة وطرق علاجها

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النوع الأكثر شيوعًا من التهابات المفاصل هو خشونة المفاصل، وبالتحديد خشونة الركبة، وهي حالة تقدمية تزيل ببطء غضروف المفصل. ومن المرجح أن تبدأ الخشونة بعد منتصف العمر. فما هي اعراض خشونة الركبة وكيف يمكن علاجها؟ تعرفوا معنا على إجابة هذا السؤال من خلال المقال الآتي.

ما هي خشونة المفاصل؟

خشونة المفاصل هي حالة مزمنة، وتعتبر الأكثر شيوعاً من أنواع التهابات المفاصل. والمفصل هو المكان الذي تلتقي فيه عظمتان، وما يغطي نهايات هذه العظام بأنسجة واقية يسمى الغضروف. عندما نصاب بخشونة المفاصل هذا الغضروف ينهار، مما يسبب في فرك العظام في المفصل معاً أو زيادة احتكاكهما ببعضهما البعض. هذا يمكن أن يسبب الألم، وتصلب المفاصل، وأعراض أخرى.

وتحدث خشونة المفاصل في معظم الأحيان في كبار السن، على الرغم من أنها قد تحدث لأي من البالغين من أي عمر. وتسمى أيضاً خشونة المفاصل مرض المفاصل التنكسية، والتهاب المفاصل التنكسية، والفصال العظمي. ا

ما هي اعراض خشونة الركبة ؟

كما ذكرنا من قبل أن خشونة المفاصل تنتج عن تلف المفاصل. يمكن أن يتراكم هذا الضرر بمرور الوقت، ولهذا السبب يعد العمر أحد الأسباب الرئيسية لتلف المفاصل الذي يؤدي إلى التهاب المفاصل وخشونتها. فكلما كان عمرك أكبر، كلما ازداد تآكل المفاصل لديك.

اعراض خشونة الركبة الناتجة عن هذا التآكل تشمل:

آلام تزداد بشكل تدريجي

يمكن أن يبدأ الألم فجأة، لكن من المرجح أن يتطور ببطء. في البداية، قد تلاحظ ألمًا في الصباح أو بعد أن تكون خاملًا لفترة من الوقت. قد تؤلمك ركبتيك عندما تصعد السلالم أو تقف من وضعية الجلوس أو الركوع. قد يضر فقط للذهاب لنزهة. قد تشعر بالألم أيضًا عندما تكون جالسًا. يقول بعض المصابين بخشونة المفاصل إن الطقس الرطب أو التغيرات الأخرى في الطقس يمكن أن تسبب الألم. قد يكون ألم الركبة الذي يوقظك من النوم أحد اعراض خشونة الركبة المميزة.

تورم أو ليونة

خشونة الركبة قد تسبب التهاب دوري؛ يمكن أن يكون هذا بسبب تكوين نتوءات العظام أو سوائل إضافية في الركبة. وقد يكون التورم أكثر وضوحًا بعد فترة طويلة من عدم القيام بأي نشاط بدني، مثل عند الاستيقاظ في الصباح.

قد يبدو الجلد على ركبتك أحمر أو يشعر بالدفء عند اللمس.

بمرور الوقت، وقد تواجه التهاب مزمن في الركبة لا يتحسن مع الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أو الأدوية المضادة للالتهابات.

تصلب المفاصل

بمرور الوقت، قد تضعف عضلات ركبتك وقد يصبح هيكل المفصل بأكمله غير مستقر.

الضعف العام في الركبة يمكن أن يتسبب في تضييق أو تحديد حركتك. يمكن للمفصل الالتصاق أو الإغلاق حتى لا تتمكن من ثنيه أو تقويمه. قد تلاحظ أن هذه الأعراض تأتي وتذهب.

أصوات تكسر أو طقطقة

قد تشعر بإحساس طحن في ركبتيك وأنت تتحرك؛ قد تسمع حتى تشققات أو أصوات طقطقة من ركبتيك.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض عندما تفقد بعض الغضاريف الملساء التي تساعد في الحركة السلسة ليونتها.

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في ركبتك، فإن الضوضاء والطحن نتجوا عن سطح الركبة الذي أصبح أكثر خشونة واحتكاك العظام ببعضها البعض أثناء تحريكك لمفصل الركبة.

اعراض خشونة الركبة الأخرى

نطاق الحركة المحدود

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل صعوبة متزايدة في انزلاق مفاصل الركبة كما ينبغي، مما يجعل الحركات البسيطة صعبة أو مستحيلة.

من المرجح أن تلاحظ أن نطاق حركتك أصبح محدوداً عندما يتعلق الأمر بأشياء بسيطة، مثل عند صعود الدرج أو المشاركة في الأنشطة الرياضية.

خشونة المفاصل تزداد تدريجياً، ومع تفاقم التهاب المفاصل يصبح من الصعب على المفاصل العمل بشكل طبيعي وقد يصبح أداء المهام اليومية أكثر صعوبة.

قد تواجه مشكلة في المشي بدون عصا أو مشاية بمرور الوقت.

فقدان مساحة في المفصل

الأشعة السينية على الركبة هي أداة تشخيصية ممتازة لأنها تظهر بوضوح فقدان مساحة المفصل التي تسبب أصوات الطقطقة ونطاق الحركة الضعيف.

المساحة التي تشغلها عادةً الغضاريف تصبح مهترئة والعظام تصبح مكشوفة.

ثم تتطور نتوءات العظام على طول حواف المفصل وتعكس محاولة الجسم إصلاح نفسه.

إنها اعراض شائعة في خشونة الركبة أو خشونة المفاصل بوجه عام.

تشوهات الركبة

مع تقدم التهاب المفاصل، قد تلاحظ تغيرات في مظهر ركبتك.

التهاب المفاصل وخشونتها يمكن أن يخلق مظهرًا غارقًا بالركبة حيث تضعف العضلات المحيطة بالركبتين.

ويمكن أن تبدأ ركبتيك بالإشارة إلى بعضهما البعض أو الانحناء للخارج.

تشوهات الركبة تتراوح من بالكاد ملحوظ إلى شديدة وموهنة أو منهكة.

تشخيص اعراض خشونة الركبة ومتى تذهب للطبيب؟

راجع طبيبك إذا كان الألم أو الالتهاب لا يستجيب لأي نوع من العلاج.

راجع طبيبك أيضًا إذا كان الألم يتداخل مع حياتك اليومية، خاصةً إذا كان لا يمكنك النوم أو في حال كان الألم يؤثر على المشي أو الحركة لديك.

من أجل تشخيص اعراض خشونة الركبة سيقوم طبيبك أولاً بتقييم صحتك البدنية العامة؛ قد يطلب منك الوقوف بينما يقوم بعمل أشعة سينية لمعرفة ما إذا كنت تعاني من خشونة المفاصل.

قد يطلب أيضًا فحص العظام أو التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص ركبتيك.

طرق علاج والحد من اعراض خشونة الركبة هناك عدة طرق لعلاج خشونة الركبة والحد من أعراضها.

تناول عقاقير مضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين، يمكن أن يهديء آلام خشونة المفاصل مؤقتًا ويقلل الالتهاب في مفصل الركبة.

تحدث إلى طبيبك حول تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، لأنها يمكن أن تؤثر على كليتيك أو تسبب لك الإصابة بقرحة إذا تم تناولها بكثرة.

الحقن التي يمكن أن تساعد في تهدئة اعراض خشونة الركبة تشمل:

مكملات حمض الهيالورونيك، التي تخفف التهاب المفاصل والألم عن طريق تشحيم مفاصل الركبة للسماح لهم بالحركة بشكل أكثر سلاسة.

حقن الكورتيكوستيرويد، التي يتم حقنها في ركبتك لتهدئة الالتهاب والألم.

بزل المفصل، حيث يتم إزالة السائل الزائد من المفصل بواسطة إبرة للاختبار (يمكن أن يخفف الألم أيضًا).

قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لعلاج خشونة المفاصل، حتى إذا كانت العلاجات الأخرى تساعد في ألمك.

ثلاثة أنواع من العمليات الجراحية هي الأكثر شيوعًا لعلاج التهاب المفاصل في الركبة:

استبدال المفصل الكلي.

تنظير المفصل.

قطع العظم.

العلاجات المنزلية وتغيير نمط الحياة

يمكن أن تساعد أنواع معينة من التمارين في الحفاظ على وظيفة ركبتك وتخفيف الألم، بما في ذلك التمارين الرياضية المائية، وتدريب القوة، والتاي تشي.

فقدان الوزن، خاصةً إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، يمكن أن يساعد في تخفيف اعراض خشونة الركبة عن طريق تقليل الضغط على ركبتيك.

أيضاً اقترحت بعض الدراسات أن المكملات التالية قد تساعد في تخفيف الالتهاب والألم الناجم عن خشونة الركبة:

الكابسيسين.

الكركم.

سلفات الكوندرويتين.

الجلوكوزامين.

الأفوكادو وفول الصويا.

يمكن أن يساعدك تشخيص خشونة الركبة مبكرًا في البحث عن العلاج المناسب الذي يخفف الألم ويحافظ على قدرتك على الحركة دون ألم أو صعوبة.

إذا كانت آلام الركبة تؤثر على أدائك للأشنطة اليومية، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.

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Source akhbaar24

