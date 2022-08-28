طقس اليوم.. سماء غائمة بالرياض والشرقية وتكوّن محتمل للضباب بمرتفعات مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأضاف أن التوقعات تشير كذلك إلى سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام، و41 درجة في الرياض وبريدة وتبوك، و39 درجة في جدة).



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Source akhbaar24

