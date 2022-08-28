شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، أمس السبت بمباراة النصر والوحدة والتي انتهت بفوز العالمي بهدف وحيد في أجواء المباراة.

ويبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأولى.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، بعد نهاية مجريات الجولة الأولى وذلك يأتي فيما يلي..

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى

المركز الأول - الاتحاد "3 نقاط"

المركز الثاني - الشباب "3 نقاط"

المركز الثالث - الهلال "3 نقاط"

المركز الرابع - التعاون "3 نقاط"

المركز الخامس- الطائي "3 نقاط"

المركز السادس - ابها "3 نقاط"

المركز السابع - النصر "3 نقاط"

المركز الثامن - ضمك "3 نقاط"

المركز التاسع - الرائد "0 نقطة"

المركز العاشر - الاتفاق "0 نقطة"

المركز الحادي عشر - الفيحاء "0 نقطة"

المركز الثاني عشر - الوحدة "0 نقطة"

المركز الثالث عشر - الفتح "0 نقطة"

المركز الرابع عشر - الخليج "0 نقطة"

اللنحرز الخامس عشر - الباطن "0 نقطة"

المركز السادس عشر - العدالة "0 نقطة"

موعد انطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي2022/2023

تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 نساء الأربعاء القادم الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين الفتح والباطن.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.