تأسيس أول معهد لتدريس اللغة الكورية في جامعة الأمير سلطان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وقعت جامعة الأمير سلطان، مذكرة تفاهم لافتتاح معهد الملك سيجونج لتدريس اللغة الكورية قريباً. وقام رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة معهد الملك سيجونغ في كوريا والسفارة الكورية بالرياض لاحتضان وتشغيل معهد الملك سيجونغ في الجامعة. وتهدف تلك الخطوة إلى نشر اللغة والثقافة الكورية داخل المملكة خلال الفترة المقبلة. أخبار قد تهمك

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