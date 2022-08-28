وزيرة الخارجية الألمانية تتعهد بدعم أوكرانيا لسنوات قادمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
طمأنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أوكرانيا، بأن ألمانيا ستدعمها في الحرب ضد روسيا لسنوات قادمة إذا لزم الأمر.
وقالت بيربوك لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية: “للأسف، علينا أن نفترض أن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى أسلحة ثقيلة جديدة من أصدقائها حتى الصيف المقبل”.
وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: “تدافع أوكرانيا أيضاً عن حريتنا وسلامنا. ونحن ندعمهم مالياً وعسكرياً، وطالما كان ذلك ضروريا، انتهى الأمر”.
كما حذرت من أن الحرب “يمكن أن تستمر لسنوات”، لكنها أضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعيش في وهم أن أوكرانيا ستسقط في غضون أسابيع قليلة.
ودافعت بيربوك أيضاً عن مطالبة أوكرانيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014. وقالت: “القرم أيضاً تنتمي إلى أوكرانيا. لم يعترف العالم أبداً بالضم عام 2014، والذي كان مخالفاً للقانون الدولي”.
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ورفضت بيربوك رفضاً قاطعاً مطالب بعض السياسيين الألمان لحكومتهم بالموافقة على السماح بكمية أكبر من شحنات الغاز الروسي بالتدفق عبر خط أنابيب “نورد ستريم 2” على بحر البلطيق لتجنب أزمة غاز في ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام.
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