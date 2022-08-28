صحفيو السودان ينتخبون أول نقابة لهم منذ 33 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انتخب الصحفيون السودانيون أول نقابة لهم، أمس السبت، لأول مرة منذ 33 عاماً، حيث فاز عبد المنعم أبو إدريس بمنصب النقيب.

ومنذ سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة في السودان عام 1989، استحدث قانوناً سماه “قانون المنشأة” لضمان سيطرة الموالين له على النقابات المهنية، وهو ما أتاح له تشكيل اتحاد للصحفيين بشكل مخالف لطبيعة ولوائح النقابات، حسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

والسبت اختار الصحفيون زميلهم أبو إدريس نقيباً، بعد منافسة مع 4 آخرين من بينهم امرأتان لأول مرة في تاريخ النقابة.

وصوت نحو 60% من المسجلين البالغ عددهم نحو 1000 صحفي وصحفية في انتخابات وصفت بالنزيهة والمنظمة، وسط محاولات إخوانية خلال الأيام الماضية لتخريبها وفق مراقبين للانتخابات.

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وأكد مسؤول لجنة انتخابات نقابة الصحفيين فيصل محمد صالح، أن “العملية سرت بشكل جيد”، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة للصحفيين في كافة مراحل الانتخابات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصحافة السودانية التي تترشح فيها صحفيات لمنصب النقيب، الذي كان حكراً على الرجال لأكثر من 100 عام.

ورغم بروز المرأة في الصحافة السودانية منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي وتوليها مناصب صحفية مهمة كرئيس تحرير أو سكرتير عام تحرير، فلم يسبق أن تولت سيدة مطلقاً منصب نقيب الصحفيين.