مستجدات الغزو الروسي.. زابوريجيا النووية في خطر متزايد وموسكو تسهل إقامة الأوكرانيين

︎

.



شهد محيط محطة زابوريجيا النووية، عمليات قصف متبادلة خلال الساعات الماضية، وهو ما يزيد من حجم التخوفات بشأن حدوث أي عمليات لانتشار المواد المشعة، فيما تزامن ذلك مع إعلان روسيا تسهيل إقامة وعمل مئات آلاف من الأوكرانيين.

زيادة مخاطر زابوريجيا النووية

تجددت عمليات الاتهام المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية، في وقتٍ حذّرت فيه الشركة المُشغّلة للمنشأة من مخاطر انتشار مواد مشعة.

وكشفت شركة “إنرغوأتوم” الأوكرانية المُشغلة أن القـوات الروسية قصفتها مرات عدة في اليوم السابق.

روسيا تسهل إقامة الأوكرانيين فيها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقيع مرسوم يُسهل إقامة وعمل مئات آلاف الأشخاص الذين غادروا أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الغـزو.

وتسمح الإجراءات المؤقتة الجديدة لحاملي جواز السفر الأوكراني ولسكان المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا بالبقاء في روسيا لوقت غير محدد.

وكان لا يُسمح للأوكرانيين بالبقاء في روسيا سوى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، كما كان من الضروري الحصول على تصريح عمل أو تصريح خاص من أجل الإقامة لفترة أطول.

المملكة المتحدة تزود أوكرانيا بطائرات حديثة

وكشفت المملكة المتحدة، عن تقديمها 6 طائرات مسيّرة تحت الماء لأوكرانيا لمساعدتها على إبطال مفعول الألغام الروسية قبالة سواحلها.

وشددت على أن هذه الأجهزة الخفيفة والمستقلّة تم تصميمها للاستخدام في المناطق الساحلية الضحلة، وهي قادرة على العمل حتى 100 متر تحت مستوى سطح البحر للكشف عن الألغام وتحديد مواقعها والتعرف عليها.

ونوهت إلى أن العشرات من عناصر البحرية الأوكرانية سيخضعون للتدريب على استخدام هذه الطائرات المسيّرة خلال الأشهر المقبلة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

