أفضل مشروب يخلصك من العطش

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الكركديه من المشروبات المناسبة لجميع الأوقات، حيث يمكن شربه بارداً فى الصيف، أو ساخناً فى الشتاء، ويعطي إحساساً بالانتعاش، هذا إلى جانب مذاقه اللذيذ،ومن أشهر فوائد الكركديه خفض ضغط الدم المرتفع حتى 10 درجات، لذا يُنصح بتناوله في حالة نوبة ارتفاع الضغط الطارئة، بمعدل 3 أكواب يومياً، كما أنه مدرّ للبول. ويحتوى الكركديه على مواد مضادة للأكسدة، حيث تساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار، وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أنه من يريد التخلص من العطش وتحسين حالته الصحية، عليه شرب الكركدية الصحي واللذيذ.

وأشار الخبير، إلى أن الكركديه الذي أعتقد أن الكثيرين قد تذوقوه ولو مرة واحدة في حياتهم. تطلق على هذا الشاي تسميات مختلفة: الشاي الأحمر، ورد صيني، شراب الفراعنة، شاي البدو، ولكن الاسم الأكثر انتشاراً واستخداما هو شاي الكركديه. واعتقد أن الكثيرين سيرغبون بشرب هذا الشاي عند التعرف على خصائصه المفيدة،بحيب روسيا اليوم.

وأضاف،الكركديه، مشروب منشط ممتاز لا يحتوي على مادة الكافيين. وهذا الشاي يحسن عمل القلب والأوعية الدموية، ويخفض مستوى ضغط الدم. لذلك يمكن اعتباره أفضل مشروب لمن يعاني من مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

واوضح، يفيد الكريديه في استقرار عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ويسرع عملية إخراج السوائل الزائدة من الجسم، ما يساعد على منع الوذمة.

ويضيف،له تأثير مفرز للصفراء، ويحسن عمل الكبد و يؤثر في إنتاج الصفراء – التي تكون أقل لزوجة، ما يقلل أيضا من خطر نشوء الحصى في كيس المرارة. وهو مفيد لصحة جسم الرجال.

وقال، يجب تخزين الكركديه في مكان مظلم، وشرب 1-2 كوب منه في اليوم.

ومن جانبه ينصح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، بتخمير الكركدية وفقاً لوصفة خاصة: وضع ملعقتين صغيرتين من الكركديه في الماء البارد وتركه لعدة ساعات أو طوال الليل.

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Source almnatiq

