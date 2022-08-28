الكويت.. ضبط إكسسوارات تحمل شعارات يهودية تباع بأحد المحال

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، ضبط إكسسوارات تحمل شعارات يهودية مُخصصة للبيع في أحد المحال التجارية بمنطقة السالمية بمحافظة حولي. وجرى ضبط الإكسسوارات المخالفة من قبل فريق الطوارئ في الوزارة وتحرير محضر بالضبط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل المخالف. وكانت الوزارة قد نبهت في حملاتها التفتيشية المعتادة على الشركات والمحال التجارية، بعدم عرض وبيع بضائع وإكسسوارات مخالفة للنظام العام.

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