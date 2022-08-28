“المرور”: 4 نصائح وإرشادات للطلاب عند انتظارهم لحافلات النقل المدرسي

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قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وتوجيهات مُهمة لأمن وسلامة الطلاب والطالبات عند انتظارهم لحافلات النقل المدرسي.

وأوضحت الإدارة أن تلك النصائح تتضمن انتظار الحافلة مع مرافق راشد، والوقوف على أرصفة الطريق بعيداً عن مسار المركبات.

وأشارت إلى أن النصائح تشمل التأكد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة العبور، والتأكد من وقوف الحافلة تماماً قبل صعودها.

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Source akhbaar24

