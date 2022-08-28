شكرا لقرائتكم خبر عن المنافس والموعد والتشكيل المتوقع.. كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص " الكرة السعودية" عن موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا السعودية سبورت فيما يلي كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في دوري روشن 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

المنافس والموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022/2023

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن يقع الفيحاء ضيفًا على الهلال يوم الأربعاء القادم الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء الاربعاء في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات المباراة المقرر أن تجمع بين الهلال والفيحاء في غضون الأيام القليلة المقبلة، وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي في نسخه الحالية 2022/2023.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفيحاء الأربعاء في دوري روشن

من المتوقع أن تدخل كتيبة دياز بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.

وفي خط الوسط: ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، آندري كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

كيف يدخل الهلال إلى مباراة الفيحاء الأربعاء في الدوري السعودي؟

يدخل الزعيم إلى مجريات لقاء الفيحاء يوم الأربعاء القادم بفوز مثير حققه أمام الخليج في الجولة الأولى من الدوري السعودي بهدفين مقابل لا شيء.

كيف يدخل الفيحاء إلى مباراة الهلال الأربعاء في الدوري السعودي؟

يدخل الفيحاء إلى مباراة الهلال يوم الأربعاء بخسارة مفاجأة "في عقر داره" أمام ضمك بهدف وحيد في افتتاح النسخة الجديدة من دوري روشن 2022/2023.