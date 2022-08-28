شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السر الحقيقي وراء فشل رحيل نجم النصر إلى الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، منذ قليل، عن سر فضل صفقة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الانضمام إلى الأهلي المصري.

مفاوضات الأهلي مع مشاريبوف

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع نادي النصر من أجل التعاقد مع مشاريبوف، وبالفعل توصل الطرفان لاتفاق حول حصول الأحمر على اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

تراجع الأهلي عن صفقة مشاريبوف

وظهرت خلال الساعات الماضية تقارير تؤكد على أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع لاعب النصر، بسبب إصابة قوية سيغيب على إثرها لمدة 3 شهور.

سر تراجع الأهلي عن الصفقة

وبحسب التقرير المصري فإن السبب في الابتعاد عن صفقة مشاريبوف، هو معاناة اللاعب من إنزلاق غضروفي.

وكان الإعلامي السعودي علي العنزي، نشر مقطع فيديو يتحدث خلاله مع ماشاريبوف، أثناء تواجده بالمدرجات خلال مباراة النصر أمام نظيره الوحدة، ووجه له سؤال حول إمكانية استمراره ليجيب عليه بأنه باقٍ في النادي.

وفي سياق آخر، فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل رسمي في حسم وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خسر من نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدف وحيد،في اللقاء الذي جمع بينهم مساء أمس السبت.