الإمارات وتونس تدعوان لوقف أعمال العنف في ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
دانت الإمارات أعمال العنف المسلحة في ليبيا، ودعت الأطراف كافة إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، والحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس للخروج من الأزمة الراهنة.
وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ليل السبت، حثت الإمارات على “نبذ الفرقة وإعادة التهدئة والحوار الجاد، وتغليب المصلحة الوطنية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”.
كما جددت الإمارات “موقفها الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد وفق مخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار”.
وفي السياق ذاته، عبرت تونس عن “عميق القلق وبالغ الانشغال للتطورات الخطيرة في ليبيا”، ودعت إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة “حقنا لدماء الأشقاء الليبيين”.
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ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان مساء السبت، إلى “تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات، وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدتها”.
وأكدت تونس في البيان ذاته على “أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام، لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة في هذا البلد الشقيق”.
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