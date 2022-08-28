شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجدول الثانية من الدوري السعودي بالمواعيد، وذلك يأتي كالتالي..

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثانية من دوري روشن 2022/2023

- الباطن × الفتح « الأربعاء 8/31 »

السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

- الهلال × الفيحاء « الأربعاء8/31 »

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- الرائد × الوحدة «الخميس 9/1 »

السادسة بتوقيت القاهرة.

السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

- أبها × الشباب «الخميس 9/1»

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- الطائي × العدالة «الجمعة 9/2»

السادسة بتوقيت القاهرة.

السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

- ضمك × الخليج «الجمعة 9/2»

السابعة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- التعاون × النصر «السبت 9/3»

السادسة بتوقيت القاهرة.

السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

- الاتحاد × الاتفاق «السبت 9/3»

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

للإشارة انتهت منافسات الأسبوع الأول من دوري روشن 2022/2023 مساء أمس السبت بمواجهة جمعت بين النصر والوحدة، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف مقابل لا شيء.