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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجدول الثانية من الدوري السعودي بالمواعيد، وذلك يأتي كالتالي..
بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثانية من دوري روشن 2022/2023
- الباطن × الفتح « الأربعاء 8/31 »
السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.
السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.
- الهلال × الفيحاء « الأربعاء8/31 »
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
- الرائد × الوحدة «الخميس 9/1 »
السادسة بتوقيت القاهرة.
السابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة بتوقيت أبو ظبي.
- أبها × الشباب «الخميس 9/1»
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
- الطائي × العدالة «الجمعة 9/2»
السادسة بتوقيت القاهرة.
السابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة بتوقيت أبو ظبي.
- ضمك × الخليج «الجمعة 9/2»
السابعة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
- التعاون × النصر «السبت 9/3»
السادسة بتوقيت القاهرة.
السابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة بتوقيت أبو ظبي.
- الاتحاد × الاتفاق «السبت 9/3»
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
للإشارة انتهت منافسات الأسبوع الأول من دوري روشن 2022/2023 مساء أمس السبت بمواجهة جمعت بين النصر والوحدة، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف مقابل لا شيء.