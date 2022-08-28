شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجولة الأولى من دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، بإقامة العديد من المباريات القوية والنارية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وشهدت المواجهات إثارة وندية كبيرة.

حصاد الجولة الأولى

وفي يوم الخميس حقق فريق ضمك الفوز على الفيحاء بهدف دون رد، بينما حقق الهلال الفوز على حساب الخليج بهدفين دون رد، وفي اليوم التالي ويوم الجمعة أقيمت ثلاثة مباريات والبداية مع فوز الطائي علي حساب الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وفوز الاتحاد بثلاثية دون رد على حساب العدالة، بينما ضرب الشباب فريق الباطن بثلاثة أهداف دون رد.

وفي اليوم السبت أقيمت ثلاثة مباريات في ختام الجولة الأولى حيث حقق التعاون الفوز على حساب الفتح بهدفين دون رد، بينما حقق النصر الفوز على حساب الوحدة بهدف دون رد، بينما حقق أبها الفوز بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة عدم نهاية اي مباراة في الجولة الافتتاحية على التعادل سوا كان سلبي أو إيجابي.

تصريحات مثيرة من جارسيا عقب فوز النصر على الوحدة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 بعد انتهاء الجولة الأولى أهداف ونتيجة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

وجاء الترتيب الكامل لبطولة دوري روشن السعودي على النحو التالي:

1- الاتحاد 3 نقاط

2- الشباب 3 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- التعاون 3 نقاط

5- الطائي 3 نقاط

6- أبها 3 نقاط

7- ضمك 3 نقاط

8- النصر 3 نقاط

9- الرائد دون نقاط

10- الاتفاق دون نقاط

11- الوحدة دون نقاط

12- الفيحاء دون نقاط

13- الفتح دون نقاط

14- الخليج دون نقاط

15- الباطن دون نقاط

16- العدالة دون نقاط

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

1- كارلوس جونيور "الشباب" هدف

2- أوديون إيجالو "الاتحاد" هدف

3- أحمد شراحيلي "الاتحاد" هدف

4- محمد الكويكبي "الاتفاق" هدف

5- سانتي مينا "الشباب" هدف

6- أنتوليتش "ضمك" هدف

7- موسى ماريجا "الهلال" هدف

8- حمدان الشمراني "الاتحاد" هدف

9- هارون كمارا "الاتحاد" هدف

10- آرون بوبندزا "الشباب" هدف

11- مبينزا "الطائي" هدف

12- محمد القنيعان "الطائي" هدف