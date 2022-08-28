شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من جارسيا عقب فوز النصر على الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق النصر مساء أمس السبت فوز مثير

على الوحدة في منافسات الأسبوع الأول من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن 2022/2023"، بهدف وحيد.

وصرح رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر عدة تصريحات صحفية مثيرة عقب الفوز الشاق الذي حققته كتيبة العالمي على الضيوف "الوحدة".

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية تصريحات جارسيا عقب موقعة الوحدة، والتي جاءت كالتالي..

تصريحات جارسيا عقب فوز النصر على الوحدة

أكد جارسيا:" لم تكن مباراة سهلة، الوحدة لعب جيدا.. بحثنا عن الهدف مبكرا وكان هدفنا هو ذلك".

وواصل: "كنا منظمين جيدا دفاعيا اليوم، لكن كنا نحتاج ان تكون فعالين اكثر في الهجوم، ونبحث عن أهداف أخرى".

واستمر: "حارس الوحدة نجح في التصدي لهجمة رائعة من أيمن يحيى مهم جذا الإنتصار في اول مباراة امام جماهيرنا، ونحن مطالبون بإسعادهم وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، وتعرف أن لدينا عمل كثير لتطوير الفريق".

وواصل: "بالنسبة لي لا أعطى النجومية للاعب واحد، الأهم لدي هي المجموعة والفريق كامل".

واستكمل: "سعيد جدا بالمجموعة كاملة وبخط الدفاع بالأخص، كانوا مترابطين جدا وأنا سعيد لهم سعيد بخط الوسط، جوستافو والحسن كانوا جيدين في وسط الملعب وبالنسبة لى أبحث عن اللعب الجماعي، وبدخول الصليهم والخيبري"

كنا متوازنين في وسط الملعب هجوميا عمل الفريق جيدا، وأبو بكر سجل اليوم فرديا لدينا لاعبين جيدين، لكن أيمن يحيى وجوستافو عائدون من إصاباي".

وعن صفقة العالمي الجديدة: "غريب قدم مستوى جيدا وسيقدم الأفضل في القادم، لا ننسى اليوم غياب ماشارييوف وبيته وتاليسكا، وغريب حضر متاخرا وأيمن يحيى لم يصل للجاهزية الكاملة".

وتابع: "جئنا هنا بطموحات كبيرة، وهذه فقط اول مباراة لنا حصدنا منها ثلاث نقاط ونبدأ التفكير بالقادم، أمامنا مباراة أمام فريق حقق ثلاث نقاط اليوم، التعاون".

وأضاف: "لازال الطريق أمامنا طويلا".

وعن غيابات الفريق: "تحدثنا عن غياب اللاعبين وأهمية غيابهم وكما تحدثت عن أهمية اللاعبين الموجودين اليوم في الملعب".

واختتم: "تعرف ان غدا عودة المدارس، ورغم ذلك الجماهير ضحت وحضرت بعائلاتها مهمتنا وعملنا هو إسعاد هذه الجماهير وتقديم أفضل ما لدينا لنادي النصر وجماهيره".

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على العالمي يوم السبت القادم الموافق 3 من سهر سبتمبر القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت ايو ظبي.