شكرا لقرائتكم خبر عن ماشاريبوف يحسم موقفه من الرحيل إلى الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، باقتراب نجم النصر السعودي من الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية "صيف 2022".

جلال الدين ماشاريبوف لن يترك قلعة العالمي

وبحسب ما تم ذكره من جانب الناقد الرياضي الشهير العنزي، فإن الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستمر في صفوف العالمي الموسم المقبل ولن يرحل.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف في يناير 2021، قادمًا من باختاكور الأوزبكي، وانتقل اللاعب بعدها إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي بسبب الصعوبة الشديدة التي واجهها العالمي في تسجيل الصفقة.

أرقام ماشاريبوف مع النصر 2021/2022

شارك اللاعب مع العالمي في 29 مباراة بالموسم الماضي 2021/2022، ناجحًا في تسجيل 4 أهداف فقط لا غير.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على التعاون يوم السبت القادم الموافق 3 من شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة.

وللإشارة حقق النصر الثلاث نقاط الأولى له في دوري روشن 2022/2023، بعد الفوز على الوحدة مساء أمس السبت بهدف مقابل لا شيء، في ختام الأسبوع الأول من دوري المحترفين 2022/2023.