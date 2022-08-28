زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر جزيرة لوزون الفلبينية أمس. وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترًا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 17.31 درجة شمالًا، وخط طول 120.83 درجة شرقاً, ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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