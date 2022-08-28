هل الجلوس المُستقيم يُخفف من آلام الظهر؟.. “الصحة الخليجي” يرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما يجرى تداوله بشأن إمكانية تخفيف آلام الظهر من خلال الجلوس المُستقيم.

وبيّن المجلس، أن الحديث عن أن الجلوس المُستقيم يُخفف من آلام الظهر هو مفهوم خاطئ؛ لأنه لا توجد جلسة صحيحة بنسبة 100%.

ولفت إلى أنه ليس من الضروري الجلوس بشكل مُستقيم طيلة الوقت؛ لأن ذلك قد يتسبب في إصابة الظهر بالتيبس، لكن يجب على الشخص الجلوس بالطريقة المُريحة له مع تغيير طريقة الجلوس كل نصف ساعة، إلى جانب ممارسة الاستطالة والمقاومة بشكل أسبوعي.