اخبار الرياضه السعوديه نونو وبيبا ودياز strong start

وتغزلت صحيفة «abola- jn» البرتغالية، وصحيفة «ole» الأرجنتينية، بالبداية الجميلة للمدرب البرتغالي لنادي الاتحاد نونو سانتو، والأرجنتيني مدرب الهلال رامون دياز، والبرتغالي مدرب الطائي بيدرو ماركيز. إذ قالت إن تحقيق الفوز في افتتاحية المشوار تكون إيجابية للغاية للمدرب واللاعبين وكذلك أنصار النادي الذين يفتحون علاقة ود مع المدربين وعدم المطالبة بإقالتهم كما يحدث من قبل المشجعين «العاطفيين» الذين يتسرعون بالقرارات دون اللجوء للصبر.
وقالت صحيفة «abola» البرتغالية إن المدربين نونو وبيبا انطلق مشوارهما بانتصارين خارج ملعبيهما، وخطفا نقاطاً ثمينة مكنتهما من تحقيق العلامة الكاملة وسط مستوى جيد نوعاً ما، كون البدايات غالباً ما تكون مقلقة في عالم «الساحرة المستديرة» كرة القدم.
وتابعت: الاتحاد وصيف الدوري في الموسم الماضي الذي انتصر على العدالة بنتيجة 3-0، قدم لاعبوه أداء جيداً جداً، وكانوا بمقدرتهم مضاعفة النتيجة وسط الفرص التي أتيحت لهم ولم ينجحوا في استثمارها، وهم سيواجهون الاتفاق في الجولة الثانية على ملعبهم وبين جماهيرهم.
أما ابن جلدتنا مدرب الطائي بيبا؛ الذي لم يعانِ خلال مواجهة الاتفاق ونجح في الفوز بنتيجة 2-1 بعدما تقدم مبكراً ثم عادل أصحاب الأرض لتعود كتيبة بيبا للتقدم مرة أخرى ويحققون الفوز الأول لهم، على أن يواجهوا العدالة بالجولة الثانية على ملعبهم وبين جماهيرهم.
هناك في العاصمة (الرياض) الأرجنتيني رامون دياز الذي حقق الانتصار الأول له لمواصلة المحافظة على لقب الدوري بعدما نجحت كتيبته في الفوز على الخليج بهدفين دون مقابل وسيواجهون الفيحاء على ملعب بطل الدوري الأربعاء المقبل.
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