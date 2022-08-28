وكانت باكورة إنجازات اللعبة هذا العام بدأت في يناير ومن على صالة وزارة الرياضة بالدمام بتأهل المنتخب الأول إلى بطولة العالم للكبار (بولندا – السويد 2023)، فيما شهدت المنامة تأهل منتخب الشباب إلى بطولة العالم (ألمانيا – اليونان 2023)، لتشهد المنامة بعد أقل من شهرين تأهل منتخب الناشئين من على أراضيها. إنجازات هذه اللعبة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل جماعي من لجنة المنتخبات والتدريب بقيادة فاخر الغاشي؛ كما يقول رئيس الاتحاد السعودي للعبة فاضل النمر، الذي أضاف: «جميعنا نعمل بجد وإصرار لتشريف الوطن الغالي من خلال هذه المنتخبات، وهو أقل هدية نقدمها لقيادتنا الرشيدة ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي لدعمهم الكبير ومتابعتهم لمنتخبات الوطن».
هذه القصة لم تقف عند هذا الحد بل شهدت إنجازاً فريداً للاعب الناشئ حسين فريج الذي شارك في تأهل جميع المنتخبات (ناشئين، شباب، الأول) كأول لاعب سعودي يحقق هذا الإنجاز في عام واحد فقط، ليسجل اسمه نجماً لامعاً في سماء لعبة كرة اليد السعودية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه نونو وبيبا ودياز strong start
- اخبار الرياضه السعوديه «أخضر الطائرة» يحتج على أعمار المنتخب الإيراني
- استمرارية الوقاية
- «الزراعة»: صادرات السعودية الأولى عالمياً في التمور
- مصر تدعو جميع الأطراف الليبية لوقف التصعيد وتغليب الحوار
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه المنامة تسجل إنجازات «اليد السعودية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.