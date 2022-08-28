اخبار الرياضه السعوديه «أخضر الطائرة» يحتج على أعمار المنتخب الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس وفد المنتخب السعودي لكرة الطائرة للشباب عضو الاتحادين السعودي والعربي باسم عبدالفتاح منقل لـ«عكاظ»، بأنه تقدّم باحتجاج للجنة الفنية للاتحاد الآسيوي بعد خسارة المنتخب السعودي مع نظيره الإيراني في البطولة الآسيوية الـ21 المقامة في العاصمة البحرينية (المنامة). وأضاف منقل بأن اللجنة طلبت تقديم خطاب رسمي لأمين عام الاتحاد الآسيوي، موضحاً بأن تقديم الاحتجاج جاء بهدف البحث عن حق التنافس الرياضي العادل في جميع البطولات ولجميع المنتخبات.

وأكد منقل بأن المنتخب السعودي قدم مستوى رائعاً في البطولة الآسيوية الـ21 وذلك بشهادة جميع الرياضيين والفرق المشاركة في البطولة، وهذا المستوى جاء بدعم القيادة الحكيمة التي سخرت كل سبل الدعم للرياضة السعودية في كافة الألعاب مادياً ومعنوياً. وأشار منقل إلى أن هدفهم في الاتحاد السعودي هو إنشاء فريق للمستقبل وفريق للأحلام لعشرات السنوات، وفي هذه البطولة ظهر المنتخب بمستوى رائع وتأهل كثاني المجموعة مع الأشقاء في مملكة البحرين. وقال: وضعتنا القرعة مع المنتخب الإيراني؛ وهو أحد الفرق المرشحة للبطولة، ولعبنا مباراة كبيرة معهم نقطة بنقطة وتبادلنا أطراف الفنيات ولكن فارق العمر خذلنا.

وطالب منقل الاتحاد الآسيوي بمراجعة وترتيب أوراقه فيما يخص بعض اللوائح والأنظمة، وأن لا يكتفي بجواز السفر، مؤكدًا «نحن في المملكة العربية السعودية ديدننا معروف لا ندخل في هذه الدهاليز والأنفاق المشبوهة ونقدم ما لدينا بالأنظمة، طموح أي دولة هو تحقيق البطولة ولكن وفق الأنظمة الرياضية المعتمدة دولياً».

يذكر أن المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب خسر أمام المنتخب الإيراني، بنتيجة 3 أشواط نظيفة، بواقع (25/‏20، 25/‏15، 25/‏21)، في البطولة الآسيوية الـ21 التي تقام على مجمع مدينة عيسى الرياضية لتحديد المراكز من 1 إلى 12.

وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة محمد الفقيه وباسم منقل وعبدالمحسن آل عبيد.

وسيلعب المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب مباراته القادمة لتحديد المراكز من 7 إلى 12 في البطولة الآسيوية.