وأكد منقل بأن المنتخب السعودي قدم مستوى رائعاً في البطولة الآسيوية الـ21 وذلك بشهادة جميع الرياضيين والفرق المشاركة في البطولة، وهذا المستوى جاء بدعم القيادة الحكيمة التي سخرت كل سبل الدعم للرياضة السعودية في كافة الألعاب مادياً ومعنوياً. وأشار منقل إلى أن هدفهم في الاتحاد السعودي هو إنشاء فريق للمستقبل وفريق للأحلام لعشرات السنوات، وفي هذه البطولة ظهر المنتخب بمستوى رائع وتأهل كثاني المجموعة مع الأشقاء في مملكة البحرين. وقال: وضعتنا القرعة مع المنتخب الإيراني؛ وهو أحد الفرق المرشحة للبطولة، ولعبنا مباراة كبيرة معهم نقطة بنقطة وتبادلنا أطراف الفنيات ولكن فارق العمر خذلنا.
وطالب منقل الاتحاد الآسيوي بمراجعة وترتيب أوراقه فيما يخص بعض اللوائح والأنظمة، وأن لا يكتفي بجواز السفر، مؤكدًا «نحن في المملكة العربية السعودية ديدننا معروف لا ندخل في هذه الدهاليز والأنفاق المشبوهة ونقدم ما لدينا بالأنظمة، طموح أي دولة هو تحقيق البطولة ولكن وفق الأنظمة الرياضية المعتمدة دولياً».
يذكر أن المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب خسر أمام المنتخب الإيراني، بنتيجة 3 أشواط نظيفة، بواقع (25/20، 25/15، 25/21)، في البطولة الآسيوية الـ21 التي تقام على مجمع مدينة عيسى الرياضية لتحديد المراكز من 1 إلى 12.
وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة محمد الفقيه وباسم منقل وعبدالمحسن آل عبيد.
وسيلعب المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب مباراته القادمة لتحديد المراكز من 7 إلى 12 في البطولة الآسيوية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه نونو وبيبا ودياز strong start
- اخبار الرياضه السعوديه المنامة تسجل إنجازات «اليد السعودية»
- استمرارية الوقاية
- «الزراعة»: صادرات السعودية الأولى عالمياً في التمور
- مصر تدعو جميع الأطراف الليبية لوقف التصعيد وتغليب الحوار
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «أخضر الطائرة» يحتج على أعمار المنتخب الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.