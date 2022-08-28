مصر تدعو جميع الأطراف الليبية لوقف التصعيد وتغليب الحوار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف التصعيد وتغليب الحوار. وقالت الخارجية المصرية، بعد تفاقم الأوضاع في ليبيا، إن القاهرة حريصة على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي. جاء ذلك بعد تزايد الاضطرابات في الداخل الليبي وسقوط 12 قتيلا و87 مصابا في الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس، وفق «العربية». وأبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالغ قلقه جرّاء الأوضاع الراهنة في ليبيا، بعد تزايد الاشتباكات المسلحة. أخبار قد تهمك من جانبها أعلنت المؤسسة الليبية للنفط تعطيل العمل الأحد؛ نظرًا لحالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد.

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