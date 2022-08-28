محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح برنامج “حساب المواطن”، مدى إمكانية استحقاق الطالب المُستقل عن أسرته في الحصول على الدعم.
وبيّن البرنامج في رده على استفسار من طالب مُستقل عن أسرته ويطلب حصوله على الدعم، أنه في حال كان المُستفيد فرداً مُستقلاً لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب وتشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص”.
ولفت إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مستند.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يوضح مدى إمكانية حصول الطالب على دعم بشكل مستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.