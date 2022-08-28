انحراف شاحنة يقتل 3 أشخاص في حفل شواء بهولندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
انحرفت شاحنة في هولندا وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا يقيمون حفل شواء على جانب الطريق في إحدى القرى مساء السبت؛ ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.قتلى جراء الحادث:
وذكرت إليان ماستويك، المتحدثة باسم الشرطة، لمحطة “راينموند” المحلية أن أكثر من شخصين قتلا، لكنها قالت إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد.
وقالت محطة “إن أو إس” الهولندية: إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.
وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في سبب انحراف الشاحنة عن الطريق في قرية نيو-بييرلاند جنوب روتردام.
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