“حساب المواطن” يوضح مدى إمكانية حصول الطالب على دعم بشكل مستقل

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، مدى إمكانية استحقاق الطالب المُستقل عن أسرته في الحصول على الدعم.

وبيّن البرنامج في رده على استفسار من طالب مُستقل عن أسرته ويطلب حصوله على الدعم، أنه في حال كان المُستفيد فرداً مُستقلاً لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب وتشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص”.

ولفت إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مستند.



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Source akhbaar24

