بيع سيارة للأميرة ديانا في مزاد “شرس”

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بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في ثمانينات القرن الماضي بـ650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في مزاد أقيم أمس السبت، قبل أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.

وقالت شركة “سيلفرستون” للمزادات إنه كانت هناك “مزايدة شرسة” على السيارة “فورد إيسكورت آر إس توربو” السوداء قبل إقفال البيع، حسب “روسيا اليوم”.

ودفع المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 12.5% على سعر البيع، وفقاً لدار مزادات السيارات الكلاسيكية.

وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها.

وتوفيت ديانا في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.

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Source almnatiq

