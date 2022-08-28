تعليم نجران يعتمدُ مواعيدَ الدوام الصيفي

︎ . المناطق_واس اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد. وأوضحَ مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا أن الاصطفاف الصباحي يبدأ عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ7 صباحاً، مشيراً إلى أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت،ومتابعة للدروس والاستفادة من المعلمين والحصص. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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