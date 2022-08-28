معهد خدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة

︎ . المناطق_الرياض أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط برواتب تنافسية، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: مدرب التفتيش. المؤهلات والخبرات: دبلوم مع خبرة 5 سنوات أو درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في النفط والغاز أو صناعة البتروكيماويات على دراية بالمعايير الهندسية لأرامكو السعودية ورسم التصميم العام. على دراية بمعايير SASO و GSO. يفضل إتمام دورة التدقيق الداخلي مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر مهارات اتصال ممتازة (شفهيًا وكتابيًا) حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول الواجبات. طريقة التقديم: أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 27 أغسطس 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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