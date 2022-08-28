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انتهت منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعوددي للمحترفين بإقامة 8 مواجهات انتهت جميعها بالفوز، دون ان يسجل أي لقاء التعادل.

ويتقاسم 8 فرق صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط بعدما حققوا الفوز في افتتاح المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في جدجول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الشباب، بعدما فازا كل منهما بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وفاز كل من الاتحاد، الشباب، التعاون، الهلال، النصر، الطائي وضمك في المباراة الأولى.

وخسر 8 فرق مواجهتهم الأولى بدوري روشن وهم الاتفاق، الفيحاء، الرائد، الوحدة، الفتح، الخليج، العدالة والباطن.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ختام منافسات الجولة الأولى.. تعرف على ترتيب جدول دوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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