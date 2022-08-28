خبراء يكشفون عن 3 طرق “بسيطة” للحفاظ على قوة الركبة وحمايتها من الكسور الخطيرة

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المناطق_الرياض
ذكر موقع “يو إس نيوز” الأميركي أن الركب القوية تساعد صاحبها في الحفاظ على التوازن وتجنب السقوط، الذي قد يؤدي إلى كسور خطيرة.
وأشار الخبراء إلى ما وصفوه بـ”3 مفاتيح أساسية”، للحفاظ على قوة الركبة وحمايتها وهي:
تمارين حمل الوزن
أهمية هذا النوع من التمارين يكمن في أنها تركز على الركبتين وعلى العضلات التي تحيط بها وتدعمها.
ومن مميزاتها أيضا أنها لا تتطلب أي معدات رياضية ويمكن ممارستها في أي مكان وزمان.
التمارين الهوائية
يمكن إجراء هذه التمارين بدون الحاجة إلى عضوية في صالات الألعاب الرياضية أو أي معدات أخرى.
التمارين الهوائية السهلة تتضمن المشي باستمرار والتنزه وركوب الدراجات والسباحة.
أسلوب الحياة
إذا كان أسلوب حياتك يلغي التركيز على اللياقة البدنية، فإنك تخاطر بصحة جسمك بأكمله.
النظام الغذائي يعد من العناصر المهمة في نمط حياة الإنسان، والذي يمكنه المساهمة في تعزيز صحة وقوة ركبتيك.
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Source almnatiq
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