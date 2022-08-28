حدد العديد من إدارات التعليم بالمناطق 6 إجراءات لانتظام أول يوم دراسي بالمدارس، أبرزها إثبات حضور الطلاب في نظام نور، وكذلك إثبات حضور المعلمين والهيئة الإدارية في نظامي نور وفارس، وتسكين الطلبة المشمولين بخدمات النقل المدرسي، فضلا عن تفعيل اليوم الدراسي وبرامج التهيئة.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء لـ«دوت الخليج» أمس، افتتاح 33 مدرسة طفولة مبكرة جديدة، والتوسع في فصول 12 مدرسة طفولة مبكرة قائمة، بجانب افتتاح 6 روضات جديدة ملحقة بمدارس الطفولة المبكرة ومتاح التسجيل بها حالياً، وهي: الروضة الملحقة بالابتدائية الأولى بالمطيرفي، الروضة الملحقة بابتدائية البيان بالمنيزلة، الروضة الملحقة بابتدائية التضامن بالهفوف، الروضة الملحقة بالابتدائية (السابعة والأربعون) بالهفوف، الروضة الملحقة بابتدائية المنذر بن ساوى بالعمران، الروضة الملحقة بابتدائية المودة بالهفوف (بمبنى الابتدائية 38 بالهفوف سابقاً).

6 إجراءات لانتظام أول يوم دراسي

01- الانتظام الدراسي: إثبات حضور الطلاب في نظام نور، إثبات حضور المعلمين والهيئة الإدارية في نظامي نور وفارس.

02- نقل الطلاب: تسكين الطلبة المشمولين بخدمات النقل المدرسي في نظام نور.

03- تفعيل اليوم الدراسي وبرامج التهيئة: إعداد وتثبيت الجدول المدرسي في نظام نور، اسناد الطلبة للفصول في نظام نور، تحديد المجال التدريسي للمعلمين في نظام نور، تنفيذ برنامج التهيئة الإرشادية.

04- مسارات المرحلة الثانوية: تسكين الطلبة في المسارات المخصصة لهم في نظام نور.

05- ترفيع وترحيل الطلاب: تصحيح وإدخال الدرجات للدور الثاني في نظام نور، ترحيل وترفيع الطلبة ومعالجة وضع المعلقين في نظام نور.

06- منصة مدرستي وروضتي: استكمال إسناد الطلبة للفصول في المنصة، استكمال إسناد المقررات والفصول للمعلمين في المنصة، استكمال إعداد الجدول الدراسي في المنصة، إعداد الدروس والعناصر التعليمية في المنصة، تفعيل المقررات الإلكترونية في المنصة.