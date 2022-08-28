374 ذبيحة و51 طن أغذية فاسدة

تتعقب أمانة جدة المنشآت المخالفة لنظام الأغذية وتضبط أطنانا من الوجبات الفاسدة، والفواكه والخضروات لدى الباعة المتجولين، والرخص غير المجددة، والذبائح الفاسدة، والحظائر العشوائية والمطابخ والمسالخ المؤقتة.

وضبطت الأمانة خلال يوليو الماضي وأغسطس الحالي، 374 ذبيحة فاسدة و51 طنا من الأغذية غير الصالحة للاستخدام، وذلك ضمن الجهود الرقابية الميدانية المستمرة في رصد الظواهر السلبية والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

كما أزالت الأمانة مواقع عشوائية لتحضير المأكولات وتجفيف الخبز بنطاق بلدية الجامعة الفرعية في 17 أغسطس المنصرم، وفي 10 يوليو نفذت 177 جولة على منشآت بيع الحلويات ورصدت 197 مخالفة عليها، و547 مخالفة على مراكز بيع اللحوم في 15 يوليو، و253 مخالفة على المطابخ والمسالخ المؤقتة في 13 يوليو.

يوليو

2

إحباط توزيع نصف طن من الوجبات الفاسدة، قبل توزيعها على المنشآت الغذائية

11

إحباط وتهريب 68 ذبيحة فاسدة وتزيل 130 ألف متر مربع من الحظائر العشوائية

14

إحباط وتهريب 306 ذبائح فاسدة وإزالة 173 مسلخا عشوائيا

16

ضبط 1.5 طن من التمور والخضار بموقع تخزين للباعة الجائلين

20

تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 3.8 أطنان من الخضار والفاكهة

21

إزالة 20 بسطة عشوائية ومصادرة 9 أطنان من الخضروات والفواكه، بنطاق بلدية المطار الفرعية

27

تعقب الباعة الجائلين ومصادرة أكثر من 2 طن من الخضروات والفواكه، بنطاق بلدية الجامعة الفرعية

31

تنفيذ حملة مكثفة على الباعة الجائلين ومصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه

أغسطس

2

ضبط ربع طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير، بنطاق بلدية جدة الجديدة

4

مصادرة 400 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بحراج الصواريخ

16

ضبط 2 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك بحي العزيزية