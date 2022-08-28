نقل قناة التكامل الحكومي إلى مركز المعلومات

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بصدد تنفيذ مشروع «نقل قناة التكامل الحكومية GSBR»، والذي يستهدف نقل وتحديث وتجديد رخص وأنظمة القناة من مركز بيانات هيئة الحكومة الرقمية إلى مراكز بيانات مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتم تنفيذ 133 ألف عملية إلكترونية على قناة التكامل الحكومية، وهناك 152 جهة مرتبطة بالقناة، فيما بلغ عدد الجهات المستفيدة 143 جهة. فوائد للارتباط بقناة التكامل الحكومية - تساعد الجهات الحكومية على بناء خدمات إلكترونية متكاملة. - تتميز الخدمات المقدمة عبر القناة بالجودة والأداء الفعّال والموثوقية والاعتمادية العالية. - توفر بيانات محدثة باستمرار. - تقليل الوقت والتكلفة المطلوبة للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية. - تمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها وتقديمها إلكترونيًا بشكل كامل. - تقليل دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية. - توفير الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية الواحدة إلى جميع القطاعات الحكومية. مؤشرات وأرقام القناة ‏ 133K+ عدد العمليات الإلكترونية المنفذة على قناة التكامل الحكومية 152 عدد الجهات المرتبطة بقناة التكامل الحكومية 143 عدد الجهات المستفيدة من قناة التكامل



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