تعليم المدينة يستقبل 350 ألف طالب وطالبة

يستقبل تعليم المدينة المنورة، أكثر من 350 ألف طالب وطالبة و30 ألف معلم ومعلمة في 1500 مدرسة من مدارس المنطقة انطلاقًا لعامهم الدراسي الجديد 1444هـ، تحت شعار «العالم ينتظرك‬⁩».

وكثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودها منذ وقت مبكر استعدادًا لعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة للعام الدراسي 1444هـ، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي، وبهدف ضمان بداية قوية وانطلاقة جادة استعدت إدارة التعليم بالمنطقة من خلال تهيئة البيئات التعليمية بجميع المتطلبات من الكوادر البشرية (التعليمية والإدارية ) والمادية والفنية، وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، وصرف الميزانيات التشغيلية، ومباشرة المعلمين المنقولين ولجان التوظيف التعاقدي، ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة لجميع المرافق.