التدريب التقني بالمدينة يستعد لاستقبال الطلاب

استكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لانطلاق بدء التدريب والعودة للمتدربين المستمرين والمستجدين للفصل الأول للعام التدريبي 1444.

ووأضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د. عيد بن عياد الردادي أن أعداد المتدربين المستجدين المقبولين لهذا الفصل 3900 متدرب ومتدربة سيتم استقبالهم وتهيئتهم في الأسبوع الأول وتعريفهم بآليات وأنظمة التدريب.

وأشار الردادي إلى أن المنشآت التدريبية أنهت إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي 1444هـ الذي تم تطبيقه في جميع منشآت التدريب التقني مؤخرًا بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت التدريبية وزيادة مهارات المتدربين ومعارفهم للدخول إلى سوق العمل بشكل أفضل.

وأكد الردادي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على جودة التدريب لضمان تلقيهم المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة متمنيًا للجميع فصلًا تدريبيًا حافل بالجد والنجاح.