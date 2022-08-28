رئيس جامعة نجران يؤكد مواكبة التطورات

وأضاف: أهنيء أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الجامعة، موصيًا إياهم بالجدّ والاجتهاد خلال مراحل دراستهم للمشاركة في التنمية الوطنية، كما أهنئ زملائي وزميلاتي أعضاء هيئة التدريس، وأحثهم على تسخير معارفهم وما هيأته الجامعة من أدوات تعليمية في خدمة الطلاب والطالبات لتخريج جيل بكفاءة علمية يخدم دينه ومليكه ووطنه.
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