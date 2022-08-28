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رئيس جامعة نجران يؤكد مواكبة التطورات

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قدم رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لما يوليانه من اهتمام كبير بالتعليم وحرص على الوصول به للتنافس العالمي، وقال: نبدأ العام الدراسي الجديد 1444هـ، وسط طموحات وآمال كبيرة؛ لتحقيق تطلعات القيادة وأهدافها للاستثمار في التعليم؛ وذلك في ظل التطورات المتسارعة في التعليم والتوجه نحو الفصول الدراسية الثلاثة، وما صاحب ذلك من استحداث برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب أهداف رؤية 2030.

وأضاف: أهنيء أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الجامعة، موصيًا إياهم بالجدّ والاجتهاد خلال مراحل دراستهم للمشاركة في التنمية الوطنية، كما أهنئ زملائي وزميلاتي أعضاء هيئة التدريس، وأحثهم على تسخير معارفهم وما هيأته الجامعة من أدوات تعليمية في خدمة الطلاب والطالبات لتخريج جيل بكفاءة علمية يخدم دينه ومليكه ووطنه.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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