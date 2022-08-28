شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز ألميريا على إشبيلية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا على فوز فريقه بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2022-2023.

أول تعليق من تركي آل الشيخ

وكتب تركي آل الشيخ عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:"الحمدالله فوز مهم".

ألميريا وإشبيلية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد حقق الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث حول تأخره من هدف دون رد لهدفين.

وفي الشوط الأول من المباراة انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي الدقيقة الثلاثين سجل أوليفيه توريس الهدف الأول لصالح فريق إشبيلية، وفي الدقيقة الثانية والأربعين سجل لارجي رامازالي الهدف الأول وهدف التعادل لصالح فريق ألميريا لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني دفع كلا المدربين بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الثاني وهدف التقدم، وفي الدقيقة الخامسة والخمسين سجل عمر صادق الهدف الثاني لصالح فريق ألميريا وحاول فريق إشبيلية من تسجيل هدف التعادل ولكن دون جديد، وتنتهى المباراة بفوز ألميريا بهدفين مقابل هدف.