شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. رحيل جديد بين صفوف الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهد موسم الانتقالات الصيفية "صيف 2022" في الدوري السعودي للمحترفين، رحيل لاعب وسط الهلال لينضم إلى صفوف الخليج.

حمد العبدان يرحل إلى الخليج

ويستمر الخليج في مفاجأة حماهير الكرة السعودية بالعديد من الصفقات المدوية، آخرها نجم الهلال "حمد العبدان"، بعدما أعلن النادي السعودي ضم اللاعب من صفوف الهلال عن طريق الإعارة.

تعرف على عقد حمد العبدان مع الهلال

يرتبط صاحب الـ 22 عامًا بعقد مع بطل الدوري السعودي 2021/2022 حتى نهاية الموسم القادم، "صيف 2023".

أرقام حمد العبدان 2021/2022

لعب الشاب السعودي في الموسم الماضي بصفوف الحزم عن طريق الإعارة، وشارك نجم الوسط في 9 مباريات فقط لا غير ناجحًا في تسجيل هدف وحيد.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الفيحاء ضيفًا على الهلال يوم الأربعاء القادم الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بعد حصولها على حقوق بث مباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفيحاء الأربعاء في الدوري السعودي2022/2023

من المتوقع أن يدخل زعيم القارة الآسيوية بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.

خط الوسط: الدوسري، جوستافو كويلار، بيريرا، آندري كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

الجدير بالذكر اقتنص الزعيم أولى ثلاث نقاط له في الدوري السعودي بعد الفوز على الخليج بثانية نظيفة الخميس الماضي في الجولة الأولى من دوري روشن 2022/2023