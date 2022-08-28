شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 بعد انتهاء الجولة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتمت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2022-2023، مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وأقيم اليوم السبت، 3 لقاءات، الأول انتهى بانتصار التعاون على الفتح بهدفين نظيفين، بينما الثاني أنتهى بفوز النصر على الوحدة بهدف دون رد، وفي الأخير خسر الرائد أمام أبها بهدفين مقابل هدف.

أهداف ونتيجة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي مفاجأة.. عرض خيالي من يونايتد يخطف به نجم برشلونة قبل تشيلسي

ترتيب دوري روشن السعودي

1- الاتحاد 3 نقاط

2- الشباب 3 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- التعاون 3 نقاط

5- الطائي 3 نقاط

6- أبها 3 نقاط

7- ضمك 3 نقاط

8- النصر 3 نقاط

9- الرائد دون نقاط

10- الاتفاق دون نقاط

11- الوحدة دون نقاط

12- الفيحاء دون نقاط

13- الفتح دون نقاط

14- الخليج دون نقاط

15- الباطن دون نقاط

16- العدالة دون نقاط