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ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 بعد انتهاء الجولة الأولى

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محمد الفلاح - اختتمت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2022-2023، مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري. 

وأقيم اليوم السبت، 3 لقاءات، الأول انتهى بانتصار التعاون على الفتح بهدفين نظيفين، بينما الثاني أنتهى بفوز النصر على الوحدة بهدف دون رد، وفي الأخير خسر الرائد أمام أبها بهدفين مقابل هدف. 

أهداف ونتيجة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

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ترتيب دوري روشن السعودي

1- الاتحاد 3 نقاط
2- الشباب 3 نقاط 
3- الهلال 3 نقاط 
4- التعاون 3 نقاط 
5- الطائي 3 نقاط 
6- أبها 3 نقاط 
7- ضمك 3 نقاط 
8- النصر 3 نقاط
9- الرائد دون نقاط
10- الاتفاق دون نقاط 
11- الوحدة دون نقاط 
12- الفيحاء دون نقاط 
13- الفتح دون نقاط 
14- الخليج دون نقاط 
15- الباطن دون نقاط 
16- العدالة دون نقاط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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